La société

, spécialisée dans l'agrégation de données sur les personnes, offre une application gratuite sur iPhone histoire de savoir si votre RV galant est un bon gars/fille

Ben finalement ça va encore plus vite que dans mes pires craintes ils vous traquaient sur Internet , ils vous traquent sur l'iPhone depuis quelques jours.. Pour $40 vous allez pouvoir accéder à des informations beaucoup plus "sensibles"... pour l'instant aux USA, bientôt chez nous ?Finalement assez déçu ils auraient pu mettre un peu plus d'originalité et d'innovation dans l'interface, genre réalité augmentée ( voir comme ici ), à quand disponible sur l'Apps Store ? 6 mois ? 1 an ?? Je m'aperçois que je me suis toujours trompé, non pas si les choses allaient arriver, mes craintes se sont jusqu'à présent toujours concrétisées, trompé, sur les dautes, c'est toujours arrivé en avance par rapport à mes prévisions...

Libellés : 26, identite, reflexion

Permalink -

2 Commentaires

Links to this post:

<< Home