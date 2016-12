une petite histoire illustrant la relation de mémoire transactive que j'entretiens avec le Web,

nous sommes en 2020...

nous commençons tous, usagers d'Internet, à outsourcer notre mémoire sur le Web

ensemble nous formons une base de donnée relationnelle

Note de l'auteur : ça marche aussi dans le sens inverse pour le four et la machine à laver...

il est bien plus efficace pour elle de simplement stocker les informations de lien qui pointe vers vous plutôt que l'information elle-même

imaginez que votre petite amie c'est le Web...

(Wegner, 1987). Ce concept vise à expliquer comment les individus qui entretiennent des relations de proximité (couples, groupes d’amis, co-équipiers, etc.) organisent et se rappellent les informations nécessaires à la réalisation d’une tâche commune. De nombreuses recherches ont démontré l’influence positive de la mémoire transactive sur la performance des groupes. Il a été suggéré qu’avec le temps, les individus deviendraient responsables de l’encodage, du stockage et de la récupération d’informations spécifiques permettant de réaliser efficacement un travail en commun)

Lorsque le WWW devient MWM (My Web Memory).Laisser moi vous conter_____________Bonjour je m'appelle Philippe et j'ai outsourcé ma mémoire..... tout à commencé lorsque j'ai commencé à utiliser Outlook pour la première fois. J'y notais mes rendez-vous et Outlook me les rappelait gentiment par un gliing caractéristique... puis je n'avais plus de problèmes d'orthographe, dans les années 2000 Word me corrigeait toute mes fautes... Quelques années plus tard le web 2.0 est arrivé, j'étais comme drogué, Gmail m'offrait des capacités de stockage presque illimitées, delicious me stockait mes favoris, j'avais des moteurs de recommandation, j'étais connecté à tous mes potes avec Twitter qui me rappelaient tous les événements à ne pas manquer... Je regardais avec incrédulité les candidats de Questions pour un Champion : pourquoi avoir appris tout çà alors qu'il y a presque tout sur Wikipedia, étrange ces gens... puis les mobiles sont devenus actifs et intelligents ( Voir Billet Mon cytoplasme identitaire ), mon mobile, avec sa localisation GPS et WiFi me guidait partout, là j'ai commencé à oublier où j'habitais, pas grave puisque mon mobile m'y conduisait tout le temps.C'était dur de résister à ces assistants pervasifs et permanents, mais partout je voyais des offres des opérateurs qui me proposait de tout gérer à ma place, ils voulaient rendre ma vie plus facile, j'arrivais chez moi, ils prévenaient mes amis, ils zappaient de chaine télé automatiquement car il me disait ce que j'aimais... c'était vraiment bien...Et puis un jour le fils de José Bové et ses copains ont fauché les alimentations des principaux serveurs de la planète je me rappelle c'était le 11 septembre 2020, tout s'est arrêté les écrans sont tous devenus bleus, c'était horrible, je me suis aperçu que je ne me rappelais plus comment rentrer à la maison. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que fasse quelque chose. Voilà pourquoi je suis venu ici...- Merci Philippe, nous te comprenons et ne te jugeons pas, nous te souhaitons bon courage mais sache que ton Alzheimer numérique se guérit facilement. Olivier à toi, qu'à tu à nous dire ?- Bonjour, je m'appelle Olivier et j'ai délégué mon travail à mon réseau social..._______________Cette petite histoire légère pour vous introduire la réflexion suivante :Réfléchissez à ceci : quand nous avons une relation étroite avec une autre personne - une petit(e) ami(e), époux (se), partenaires, membres de la famille, amis, etc,... - nous pouvons nous permettre d'externaliser une partie de notre mémoire vers eux. Ils deviennent finalement des disques durs (mémoire) externes à votre PC (cerveau), et vice versa.Nous sommes finalement en réseau etPrenons un exemple concret : si votre petite amie sait que vous avez une connaissance large et profonde de ... disons ... du branchement des différents périphériques de votre télé (set top box, magnétoscope, graveur DVD,...) alors pourquoi diable aurait-elle besoin d'apprendre, elle, comment ça marche ? () de même dans notre activité professionnelle quotidienne, nous connaissons les experts qui peuvent répondre à nos questions.Ici dans notre exemple. Et finalement, pendant tout le temps que dure la liaison de base de donnée relationnelle elle peut accéder à la source d'information nécessaire.Ainsi, maintenant qu'elle sait que l'information est en sécurité dans un emplacement externe qui peut être consulté, alors (pour la plupart), il n'est pas nécessaire de se soucier de la duplication, de sauvegarde, de stocker ces informations au niveau local (dans sa propre mémoire). Si vous savez où une réponse est, et que vous pouvez y accéder quand bon vous semble, alors il n'est pas réellement nécessaire de mémoriser la réponse.Maintenant, je vais vous demander un effort d'abstraction, ...fermer les yeux... etC'est finalement exactement le type de relation d'outsourcing que nous avons avec cette immense base de donnée, avec un avantage particulier c'est que cette base de donnée externe n'outsource pas certaines données chez vous, contrairement à la petite amie ;-)... en plus grâce aux terminaux nomades, la base de donnée est toujours accessible même en mobilité et disponible à toute heure du jour et de la nuit.PS : la prochaine fois qu'elle vous demande de brancher le camescope, je suis sûr que vous penserez à ce billet...____________

Libellés : 26, reflexion

Permalink -

2 Commentaires

Le 14 septembre, 2009, DMY dit... D'oú la nécessite d'enseigner la technologie.

Il s'agit de savoir ce qui se passe, d'en être conscient pour ne pas s'y laisser piéger

les domaines sont nombreux qui noient les utilisateurs sous des couches de technologies. Jusqu'au plus avertis

Prends l'exemple des cameras de surveillance urbaines. Le législateur prudent prévoit une durée de stockage des données afin de respecter la liberté de circulation. Mais ceci ne s'applique pas aux metadonnees

concrètement, avec les technologies de reconnaissance faciales, la bande Video qui voit oú je suis disparaît mais pas l'info elle même

c'est le résultat d'une technologie qui n'est pas comprise par ses usagers (ici le législateur)



pour en revenir a ton sujet, il est probable que l'on sorte de l'interface clavier/écran. Par des objets "dormant" ou des connexions neuronales

a ce moment la distance physique entre l'individu et le réseau disparaît

si on ne comprend pas ce qui se passe, Intel, Google et le ministère de l'intérieur eux sauront ce qui nous passe par la tête Le 14 septembre, 2009, dit... C'est clair que si on ajoute les SPIME par dessus ça donne en perspective pas mal d'idées, pas toutes bonnes...

Links to this post:

<< Home