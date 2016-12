Alors ça c'est vraiment un Truc de Oufs, une équipe qui s'est basé sur l'algo portant Photosynth a poussé le concept encore plus loin, ils ont réussi a reconstituer une Ville en 3D à partir de photos 2D récupérées sur Flickr.



Plus précisément les chercheurs de University of Washington's Graphics and Imaging Laboratory ont reconstruit en 3D : Rome, Venise et Dubrovnik (Croatie) à partir d'environ 1/2 million de photos tirées de Flickr ; photos prises par 150.000 utilisateurs du célèbre service.

Leur travail est basé sur l'algorythme utilisé par Micosoft Photosynt et le processing a mobilisé 500 processeurs pendant 21h pour reconstituer Rome. Venise c'est 250.000 photos pour 65h de traitement



Il est amusant de voir sur la vidéo l'emplacement des personnes qui ont pris les différentes photos.

