les opérateurs US déclarent la guerre à l'iPhone

Verizon lance les hostilités en montrant dans une publicité tout ce qu'il ne fait pas

Ca y est ça couvait depuis de nombreux mois, il semble que. Leur allié face à Apple ? Le petit robot Android de Google !Trop gros succès ? Subventions trop élevées ? Business Model initial d'Apple trop agressif par rapport aux opérateurs ? Un peu de tout,- I don't have a real keyboard- I don't run simultaneous apps- I don't take 5Mpx pictures- I don't customize- I don't run widgets- I don't allow open development- I don't take pictures in the dark- I don't have interchangeable batteries- ...La pub est diffusée sur la FOX pendant les playoffs de Baseball et pendant les matchs et la NFL. Tout ça pour annoncer l'arrivée de l'Androïd de Motorola sous le slogan : Droïd Does...A suivre, de toutes manière ce sont les clients qui décideront.

