Mobile 3D City a reconstitué Paris en 3D, un espèce de Google Earth avec les fichiers des structures en 3D mais ici tous les bâtiments ont été reconstitué en 3D avec la texture de chaque bâtiment







de mémoire l'applications ne fait pas loin de 350Mo

vos layers (Restaurant, musées, Bars,...) ils apparaissent en rouge sur l'image et en un click vous avez la possibilité de téléphoner pour réserver

J'ai reçu mon "Brand New iPhone 3GS" vendredi et avant de vous livrer la liste de mes applications favorites je ne peux résister à vous livrer celle qui m'a le plus impressionnée : Mobile 3D City Toutes les données étant en local (dans votre iPhone),, la fluidité de navigation est incroyable. L'application n'est pas gratuite mais le travail effectué vaut bien les 6,99€ demandés.Il semble que la reconstitution 3D ait été faite à partir de photos aériennes stéréoscopiques. De plus en sélectionnantMobile 3D City, est une marque internationale déposée par la société Newscape Technology . C’est aussi un Consortium qui regroupe, en plus de Newscape Technology, les sociétés Computamaps , leader international en cartographie 3D photoréaliste texturée haute définition, Cityzeum , une société dédiée au tourisme, et Navidis , pour la mise en scénario de contenus géolocalisés.Une très belle réalisation, bravo !

Libellés : 27, 3G, application, design, etonnant, incroyable, interface, j'aime ce service, localisation, mobile, realite augmentee, startups mobile, utile

Permalink -

0 Commentaires

Links to this post:

<< Home