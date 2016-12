Merci pour ce billet un peu plus réfléchi et modéré que ce qu'on trouve aujourd'hui par ailleurs

Le compte de Fred est maintenant revenu et c'est maintenant un compte certifié twitter.



Personne n'a jeter Fred de Twitter, c'est algorithme de twitter qui certaines fois jettent des comptes car l'activité du compte est anormale, en effet si on ouvre un compte dans l'heure et que on a tout de suite une activité fébrile sur le compte, Twitter va bannir le compte, j'ai fait des essais, sur un compte récemment pour m'amuser, ou j'ai créé 1000 followers en une heure avec un outil et tout de suite j'ai été banni à vie, ce n'est qu'un algorithme. Une machine bête est stupide qui fait ça



Merci Phil pour ce coup de gueule, quand tu veux tu passes chez moi pour une bonne bière au bord de la plage! ça sera mieux que Velizy!