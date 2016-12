Il y a un an je vous parlez de Swype, le T9 de l'écran tactile (inventé par la même personne d'ailleurs), j'avais essayé TiKinotes il y a .... 2 ans ? je ne me rappelle plus exactement.Ce n'était qu'une interface de prototype sur une souris bricolée. Maintenant c'est un soft de saisie téléchargeable sur l'Apps Store. Regardez cette vidéo comparative entre les deux interfaces de saisie. Celle développée par TiKi Labs basée sur 6 blocs de 9 caractères est légèrement plus rapide. Cool c'est une start-up française.On lui souhaite bonne chance pour la suite.

Libellés : 27, design, etonnant, interface, iPhone, j'aime ce service, mobile, startups mobile, utile

